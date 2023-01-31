Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал. Він зазначив, що небезпека з повітря не тривала так довго, як зазвичай після зльотів МіГ-31К. Саме ці винищувачі є носіями ракет "Кинджал".

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"Те, що вони були нетривалими, говорить про те, що це тренувальні польоти. Хтось відновлює навички, виконує якісь інші завдання. Але тривогу в будь-якому разі оголошують", – пояснив Ігнат.

Він додав, що українці вже навчилися визначати: коли повітряна тривога по всій країні, то це ймовірно, загроза від МіГ-31.

Чому не варто ігнорувати сигнал повітряної тривоги

Ігнат розповів, що ППО України не може протидіяти балістичним ракетам, які є на озброєнні у ворога. "Кинджал" на величезній швидкості влучає в ціль.

Коли злітає хоч один Міг-31, то на території всієї України лунає повітряна тривога. Інколи Росія випускає "Кинджали" й ця зброя небезпечна. Виявити й збити її практично неможливо. Ми не маємо засобів, які можуть збивати такі швидкісні ракети, – наголосив Ігнат.

Як Україна може знищувати балістичні ракети