Речник Повітряних сил ЗСУ в ефірі FREEДОМ заявив, що Україна може знищувати балістичні ракети на старті, пише 24 Канал. Тобто, завдавати ударів по пунктах базування окупантів.
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Ігнат заявив, що Україна має бити по пунктах базування росіян
Найкраще мати "довгу руку", діставати до ворожих позицій і знищувати безпосередньо на місці установки, які запускають ракети,
– сказав Ігнат.
Для знищення ракет на землі Україні потрібна зброя на ліквідацію ворожих установок на великій відстані. Йдеться про ударні безпілотники та далекобійну артилерію.
Водночас у небі збивати балістичні ракети можуть комплекси Patriot або SAMP/T. Ігнат зазначив, що Україна наразі не має засобів вражати балістичні ракети у повітрі.
Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що все, що летить по балістичній траєкторії – це ракети типу "Кинджал", "Іскандер-М", Х-22.
Росія атакувала Київ балістикою
- Російські військові зранку 14 січня атакували Київ, застосувавши комплекс ЗРК С-400. Українська ППО не мала можливості запобігти удару, адже ракета летіла по балістичній траєкторії.
- Вибухи в Києві прогриміли ще до того, як було оголошено повітряну тривогу.
- Окупанти використовують проти України ракети С-400 вже вдруге. Раніше уламки від ракет, запущених з С-400, знайшли у зоні знищеної приватної будівлі на Протасовому Яру та у зруйнованому готелі за палацом "Україна" під час удару 31 грудня.
- Видання Defense Express інформувало, що ракети 48Н6ДМ до комплексу С-400 дозволяють Росії тримати під прицілом з території Білорусі не тільки Київ, але й Житомир, Рівне, Луцьк та Львів.