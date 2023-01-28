Речник Повітряних сил ЗСУ в ефірі FREEДОМ заявив, що Україна може знищувати балістичні ракети на старті, пише 24 Канал. Тобто, завдавати ударів по пунктах базування окупантів.

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Ігнат заявив, що Україна має бити по пунктах базування росіян

Найкраще мати "довгу руку", діставати до ворожих позицій і знищувати безпосередньо на місці установки, які запускають ракети,

– сказав Ігнат.

Для знищення ракет на землі Україні потрібна зброя на ліквідацію ворожих установок на великій відстані. Йдеться про ударні безпілотники та далекобійну артилерію.

Водночас у небі збивати балістичні ракети можуть комплекси Patriot або SAMP/T. Ігнат зазначив, що Україна наразі не має засобів вражати балістичні ракети у повітрі.

Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що все, що летить по балістичній траєкторії – це ракети типу "Кинджал", "Іскандер-М", Х-22.

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