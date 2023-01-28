Спикер Воздушных сил ВСУ в эфире FREEДОМ заявил, что Украина может уничтожать баллистические ракеты на старте, пишет 24 Канал. То есть, наносить удары по пунктам базирования оккупантов.

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Игнат заявил, что Украина должна бить по пунктам базирования россиян

Лучше иметь "длинную руку", доставать до вражеских позиций и уничтожать непосредственно на месте установки, запускающие ракеты,

– сказал Игнат.

Для уничтожения ракет на земле Украине необходимо оружие на ликвидацию вражеских установок на большом расстоянии. Речь идет об ударных беспилотниках и дальнобойной артиллерии.

В то же время в небе сбивать баллистические ракеты могут комплексы Patriot или SAMP/T. Игнат отметил, что у Украины пока нет средств поражать баллистические ракеты в воздухе.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что все, что летит по баллистической траектории – это ракеты типа "Кинжал", "Искандер-М", Х-22.

Россия атаковала Киев баллистикой