После "хлопка" в Крыму россия в панике начала менять командуваггя флота. Взрывы на военных объектах она хочет выдать за теракт.

российское военное руководство все больше теряет уверенность в безопасности Крыма после "хлопка". Начинается замена руководства флота России на полуострове.

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Россия назначила нового командующего флотом

17 августа стало известно, что вице-адмирал Виктор Соколов сменил адмирала Игоря Осипова в должности командующего Черноморским флотом в Крыму. росСМИ хотели скрыть истинную причину. Поэтому пропагандисты придумали, что назначение Соколова произошло из-за якобы угрозы "террористической опасности" в Севастополе.

Удары в Крыму заставили россиян организовать свои войска в состояние повышенной готовности и привели к реструктуризации состава сил, материально-технического обеспечения и руководства. оккупанты передислоцируют десятки самолетов и вертолетов из Крыма в более безопасные по их мнению места.

оккупанты хотят обвинить Украину в терактах

"Хлопок" в Крыму россияне хотят представить миру как террористические акты, чтобы отвлечь Запада от себя. Так "глава" оккупированного Крыма Сергей Аскенов 17 августа заявил, что ФСБ нейтрализовала ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" на полуострове.

Известно, что это исламистская политическая организация, исторически действовавшая в Центральном регионе Азии и в Крыму. Россия называет ее террористической. Аксенов обвинил украинские власти в координации операций "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, но никаких доказательств не предоставил.

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