"Хлопок" в Севастополе: нефтебаза в Казачьей Бухте даже видна из космоса

Нефтебаза в Казачьей Бухте, которую якобы атаковали беспилотниками, видна даже из космоса. На спутниковых снимках можно увидеть, что она расположена в порту и никак не защищена.

Утром 29 апреля в Севастополе раздался взрыв в Казачьей Бухте. Черный столб дыма виден во всех районах города, а пожару присвоен сверхсложный уровень опасности.

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Нефтебаза в Крыму видна со спутника

Активист и волонтер Сергей Стерненко опубликовал в сети кадры спутниковых снимков, на которых видна нефтебаза в Казачьей Бухте из космоса. Он также подчеркнул, что бухта, судя по фото, никак не защищена и "не прикрыта" системами ПВО.



Нефтебаза в Казачьей Бухте / Фото Сергея Стерненко

Сейчас пожар продолжается. Уже больше 4 часов спасатели пытаются ликвидировать последствия взрыва. На месте инцидента работают 18 команд пожарных, ситуацию "контролируют" представители местных оккупационных властей. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров.

Вместе с тем пропагандисты успокаивают местное население и утверждают, что угрозы для гражданских объектов нет. Также к инциденту привлекли экологов, проверяющих концентрацию вредных веществ в воздухе.

Пожар пытаются ликвидировать уже более 4 часов: смотрите видео

В Севастополь приехал "хлопок"

Около 04:20 29 апреля в оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв, а через минуту – еще один. После этого на нефтебазе в Казачьей Бухте возник масштабный пожар, столб дыма, от которого видят жители всех районов города.

Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей Бухте. По предварительной информации, вспышка произошла из-за попадания БпЛА,

– заявили пропагандисты.

Пропагандисты заявляют, что Казацкую Бухту атаковали якобы БпЛА. Местные СМИ пишут, что он якобы подлетел из мыса Фиолент, но официальных заявлений по состоянию на данный момент еще нет. Информация о пострадавших также не поступала, однако так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлений, что "данные уточняются".

Партизанское движение "Атеш" в своих соцсетях намекнуло на то, что может быть причастно "хлопку" в Крыму.