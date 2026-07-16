Об этом президент Украины заявил во время вечернего обращения 16 июля.

Как Зеленский объяснил новое назначение Хмары?

Владимир Зеленский подчеркнул, что Министерство обороны Украины продолжит всю работу по поддержке боевых бригад. Президент заверил, что план дальнобойных санкций военные выполняют в полном объеме.

"Сегодня говорил об этом с Мадяром, командующим СБС Робертом Бровди. Он четко понимает, что делать. Спасибо тебе. Завтра будем говорить с боевыми командирами", – отметил президент.

Украинский лидер также отметил, что обязанности министра обороны Украины будет исполнять Евгений Хмара. Зеленский напомнил, что генерал руководил Центром специальных операций "Альфа" СБУ, который добился наиболее результативного уничтожения оккупантов на фронте.

Именно "Альфа" всегда занимает первое место в ежемесячных отчетах. Хмара отвечал за дальнобойные операции Службы безопасности Украины. Мы договорились, что Хмара будет контролировать и дальнобойные операции Сил безопасности – это приоритет. Он точно знает, что нужно Украине, и может контролировать также внутреннюю ситуацию в частях Сил обороны,

– пояснил Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, у Хмары достаточный опыт в сфере безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно.

"Сейчас мы обсудили с Сергеем Корецким юридические процедуры, чтобы обеспечить это назначение", – резюмировал глава государства.