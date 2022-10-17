В Хмельницкой и Винницкой областях во время тревоги прогремели взрывы

Днем 17 октября по всей стране объявили воздушную тревогу. Во время нее в Хмельницкой и Винницкой областях прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий. Он призвал граждан находиться в укрытиях. Впоследствии поступили сообщения о взрывах в Винницкой области.

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Могла работать ПВО

Глава Хмельницкой ОВА намекнул на то, что взрывы могли стать результатом работы Сил ПВО.

В Хмельницкой области слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях! Верим в ПВО,

– подчеркнул Гамалий.

В Винницкой области возможны прилеты

Впоследствии появились сообщения о взрывах в Винницкой области. Сначала в сети писали о работе сил ПВО, однако впоследствии начали появляться сообщения о взрыве, который мог вызвать возможный прилет, а через несколько минут появилась информация о повторных взрывах.

Однако по состоянию на 14:27 официальных комментариев от представителей власти нет. Воздушная тревога по всей стране, кроме временно оккупированного Крыма, продолжается.

В то же время мэр Тернополя Сергей Надал призвал граждан не публиковать кадры с работой ПВО, чтобы не помогать врагу, поскольку россияне активно мониторят наше информационное пространство.

Россия – террористическая страна, которая наносит удары по жилым домам, школам, садам, больницам и другим гражданским объектам. Предсказать, куда враг будет атаковать в следующий раз – невозможно. Так же невозможно предугадать, куда могут упасть обломки вражеских целей после успешной работы ПВО. Поэтому соблюдайте правила безопасности и реагируйте на все сигналы воздушной тревоги.