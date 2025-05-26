Вторую ночь подряд россияне атакуют Хмельницкую область: есть ли разрушения и пострадавшие

Вторую ночь подряд враг атакует Хмельнитчину. Россияне нанесли комбинированный удар, повреждены дома и предприятия

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на главу Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина. Россия продолжает террор мирных украинских городов.

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Атака на Хмельницкую область

В ночь на 26 мая Хмельницкая область снова оказалась под вражеским огнем. Оккупанты совершили комбинированную атаку, вероятно, с использованием дронов и ракет.

По его словам, к счастью, в результате очередной атаки пострадавших среди гражданского населения нет. Впрочем, без разрушений не обошлось – зафиксировано повреждение частных домохозяйств, а также объектов местного бизнеса.

Глава ОВА также в очередной раз напомнил жителям области о запрете публикации фото или видео с работой украинских сил противовоздушной обороны.

К слову, в ночь на 26 мая российская армия запустила множество ударных БпЛА, и значительная часть из них направлялась в Хмельницкую область, нацелившись на Староконстантинов.