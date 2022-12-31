Хмельницкий атаковали вражеские ракеты: есть раненые
31 декабря 2022, 14:26Читати новину українською
Источник:Сергей Гамалий
В субботу, 31 декабря, на всей территории Украины звучала воздушная тревога. В результате массированной ракетной атаки в ряде регионов зафиксировали попадание.
В частности, прилеты были в Хмельницкой области. Областной центр атаковали вражеские ракеты.
Важно По всей Украине – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие
Сколько человек пострадали
По информации Гамалия, в результате попаданий в Хмельницком по меньшей мере 4 человека пострадали.
Звуки взрывов в Хмельницком: смотрите видео
Что известно о ракетной атаке 31 декабря
- Около 13:30 глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО в Киевской области. Он призвал жителей находиться в укрытиях и публиковать фото или видео с мест событий.
- Кроме того, работу ПВО зафиксировали в Житомирской и Тернопольской областях.
- Впоследствии около 14:00 в сетях сообщали о звуках взрывов в Хмельницкой и Запорожье. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице, а Александр Сенькевич – в Николаевской области.
- Кстати, воздушную тревогу прокомментировал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. "Неудачники активизировались, но ничего, они свое получат", – написал Ермак в своем телеграмм-канале.
- Около 13.20 появились сообщения, что значительное количество ракет летит через Конотоп в направлении Черниговской или Киевской областей. Украинцев просят быть максимально осторожными, ведь враг циничен и коварен.