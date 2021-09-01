В Хмельницкой области археологи нашли древнее скифское поселение: фото раскопок

В Городке Хмельницкой области археологи обнаружили поселение скифов с VII века до нашей эры. Кроме того, во время раскопок нашли остатки разрушенного каменного замка и уникальные изразцы.

Что раскопали археологи

Слой раннескифского времени обнаружили под колокольней костела Святой Анны. Об этом рассказал руководитель Каменец-Подольской архитектурно-археологической экспедиции Павел Нечитайло.

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Вместе с керамикой раннескифского времени мы нашли фрагмент рыболовного грузила на сетку. Это интересный факт, что 2300 лет назад там, где позже появилась колокольня костела Святой Анны, жили люди и ловили рыбу еще до Геродота,

– заявил Нечитайло.

Другая находка – остатки каменного замка – датируется второй половиной XIII – ХIV веков. Замок разобрали фактически до фундамента. Сохранились некоторые фрагменты стен, которые вместе с частями фундаментов достигают более 2 метров.

"Ситуация с городокским замком очень плачевная. Мало того что его разобрали в конце XVIII века, то это еще и зона городской застройки. Вся та гора много раз перекопана и перестроена, а после войны там еще и сделали дорогу на Хмельницкий", – рассказал ученый.

Поэтому находка стала для археологов настоящей неожиданностью.

В Хмельницкой области археологи обнаружили скифское поселение / Фото "Городок city"

Ученые исследовали пещеру смешанного происхождения

Археологи расчистили и сделали более пригодной для туристического использования пещеру смешанного происхождения. В перспективе ее можно исследовать и дальше.

Найденный материал чрезвычайно важен для Городка. Он представляет фактически все этапы его городской истории. У нас есть фрагментированная сохраненная посуда и уникальные изразцы конца XVI века,

– отметил Нечитайло.

Он заметил, что весь материал очень фрагментирован: "Там все перекапывалась и замок разрушался".