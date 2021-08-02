О трагедии спасателям сообщили ориентировочно в 18 часов 1 августа. Предварительно известно, что столкнулись автомобили Dacia Logan и Mercedes Benz.
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Чрезвычайники 14 Государственной пожарно-спасательной части города Красилова и 1 Государственной пожарно-спасательной части из областного центра прибыли на место трагедии.
На месте выяснилось, что автокатастрофа стала причиной гибели 38-летнего водителя автомобиля Dacia Logan, а также его 40-летней пассажирки и 3-летнего ребенка,
– сообщили спасатели.
Водителя другого автомобиля зажало металлическими конструкциями. Чрезвычайники деблокировали травмированного водителя Mercedes и отдали его в руки медикам. Более того, делали все, чтобы предотвратить возгорание автомобилей.
Впоследствии спасатели деблокировали тела погибших. 24 каналу стало известно, что в автомобиле Dacia Logan ехала семья – 38-летний мужчина, его 40-летняя жена и 3-летний сын. Вероятно, произошло лобовое столкновение.
Причину и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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