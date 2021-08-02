Про трагедію рятувальникам повідомили орієнтовно о 18 годині 1 серпня. Попередньо відомо, що зіткнулись автомобілі Dacia Logan та Mercedes Benz.

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На Хмельниччині в аварії загинуло 3 людей

Надзвичайники 14 Державної пожежно-рятувальної частини міста Красилів та 1 Державної пожежно-рятувальної частини з обласного центру прибули на місце трагедії.

На місці з'ясувалося, що автотроща спричинила загибель 38-річного водія автомобіля Dacia Logan, а також його 40-річної пасажирки та 3-річної дитини,

– повідомили рятувальники.

Водія іншого авто затисло металевими конструкціями. Надзвичайники деблокували травмованого водія Mercedes та віддали його в руки медикам. Ба більше, доклали зусиль, щоб запобігти загорянню автомобілів.

Згодом рятувальники деблокували тіла загиблих. 24 каналу стало відомо, що у автомобілі Dacia Logan їхала сім'я – 38-річний чоловік, його 40-річна дружина та 3-річний син. Ймовірно, відбулось лобове зіткнення.

Причину та обставини події з'ясовують правоохоронці.

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