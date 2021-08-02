Потяг їхав швидше

Трагедія трапилася ввечері у неділю в селі Лужани неподалік спиртзаводу. Загиблим виявився 25-річний мешканець Шипинців.

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За попередніми даними, водій мотоцикла намагався переїхати колію по тротуару, коли шлагбаум перекривав дорогу. Однак хлопець не встиг цього зробити й потрапив під потяг.

Мотоцикліст намагався проскочити по пішохідній доріжці. Він вискочив перед самим потягом Львів – Чернівці. Машиніст в останній момент побачив, що мотоцикліст вилетів,

– розповіли очевидці.

Медики, які приїхали на місце події, констатували смерть постраждалого.

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