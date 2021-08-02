Аварія сталася 1 серпня близько 18 години. Авто зіштовхнулися у селі Циганському Полтавського району на дорозі М03 "Київ – Харків – Довжанський".

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Шість дітей отримали травми

У ДТП зіштовхнулися легковик і заповнений пасажирами мікроавтобус. Загалом травми отримали 10 людей, з них – 6 дітей. Найменшому травмованому лише рочок.

Усіх постраждалих шпиталізували до лікарні. Аби прибрати наслідки аварії, від ДСНС залучали 4 рятувальників та 1 одиницю техніки.

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