В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами: много погибших и пострадавших

В Хмельницкой области попал в ДТП микроавтобус, который перевозил переселенцев. Люди направлялись из Днепра в Тернополь.

Детали о жутком ДТП

Трагедия произошла в 6 часов утра 16 марта на трассе Кропивницкий – Знаменка вблизи села Лозовая Волочисской теробщины. На месте происшествия уже работают правоохранители.

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Известно, что столкнулись автобус Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил переселенцев.

В результате ДТП водитель и 6 пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Еще 9 – госпитализировали в больницу в Волочиск. В настоящее время устанавливают анкетные данные погибших и потерпевших.

Заметим, что водитель и пассажир автобуса всерьез не пострадали.

Пострадавшие и погибшие из буса деблокированы спасателями.

Последствия масштабного ДТП в Хмельницкой области / Фото Нацполиция, ГСЧС