Так, установлено, что незаконную деятельность развели врач-невролог и фельдшер экстренной медицинской помощи.

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"Наварили" миллионы

Известно, что фельдшер подыскивал граждан, которые хотели получить справку о наличии у них инвалидности. Врач в свою очередь оформляла таких "клиентов" на стационарное лечение в неврологическое отделение и без их фактического пребывания изготавливала медицинские документы. В дальнейшем это становилось основанием для установления групп инвалидности.

Цена "услуг" предприимчивых медиков колебалась от 3600 до 7800 долларов США.

В ходе обысков у подозреваемых изъято 182 тысячи долларов США, более 6500 евро, что эквивалентно почти 8 миллионам гривен, а также черновые записи, медицинскую документацию и мобильные телефоны.

Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ходатайство в отношении другой фигурантки – находится на рассмотрении в суде. Также проверяется причастность к совершению преступления работников МСЭК.

У злоумышленников нашли 8 миллионов гривен / Фото прокуратура

Напомним, что недавно произошло громкое разоблачение председателя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы. Ее подозревают в незаконном обогащении. Во время обысков у женщины обнаружили почти 6 миллионов долларов США. Крупу взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 500 миллионов гривен. Также у Татьяны Крупы, руководительницы Хмельницкой областной МСЭК, нашли списки "уклонистов" с фиктивными диагнозами.