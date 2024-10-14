Так, встановлено, що незаконну діяльність розвели лікарка-невролог та фельдшер екстреної медичної допомоги.

Дивіться також Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду в Хмельницькій області

"Наварили" мільйони

Наразі відомо, що фельдшер підшукував громадян, які хотіли отримати довідку про наявність у них інвалідності. Лікарка своєю чергою оформляла таких "клієнтів" на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та без їх фактичного перебування виготовляла медичні документи. У подальшому це ставало підставою для встановлення груп інвалідності.

Ціна "послуг" підприємливих медиків коливалась від 3600 до 7800 доларів США.

У ході обшуків у підозрюваних вилучено 182 тисяч доларів США, понад 6500 євро, що еквівалентно майже 8 мільйонам гривень, а також чорнові записи, медичну документацію та мобільні телефони.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Клопотання щодо іншої фігурантки – перебуває на розгляді в суді. Також перевіряється причетність до вчинення злочину працівників МСЕК.

У зловмисників знайшли 8 мільйонів гривень / Фото прокуратура

Нагадаємо, що нещодавно відбулося гучне викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Її підозрюють у незаконному збагаченні. Під час обшуків у жінки виявили майже 6 мільйонів доларів США. Крупу взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 500 мільйонів гривень. Також у Тетяни Крупи, керівниці Хмельницької обласної МСЕК, знайшли списки "ухилянтів" з фіктивними діагнозами.