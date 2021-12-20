В Хмельницкой области мужчину осудили за кражу чипсов и сока

Нетешинский городской суд на Хмельнитчине вынес приговор из-за кражи. В частности, мужчина украл из магазина банку сока и две пачки чипсов.

Сумма кражи составляет менее 100 гривен. Преступление мужчина совершил посреди ночи в городе Нетешин на Хмельнитчине.

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Мужчину осудили из-за двух пачек чипсов и банки сока

Досудебное следствие установило, что мужчина ориентировочно в 3:50 30 мая 2021 года пришел в местный круглосуточный магазин и взял:

сок объемом 0,95 литра;

две пачки чипсов.

Затем мужчина с указанными продуктами подошел к кассе магазина, чтобы убедиться в отсутствии работников и других лиц. В целях кражи продуктов начал двигаться в направлении выхода, однако в это время его заметил охранник магазина, который потребовал от мужчины остановиться и рассчитаться.

Злоумышленник начал убегать, и охранник не сумел его догнать. Впоследствии преступника обнаружила полиция. Мужчина свою вину признал. Его признали виновным по статье о грабеже.

Своими умышленными противоправными действиями мужчина нанес потерпевшему "АТБ-маркет", материальный ущерб на общую сумму 97 гривен 20 копеек,

– говорится в приговоре суда.

Поэтому за кражу мужчине назначили в виде наказания 120 часов общественных работ.

Кратко о последних подобных инцидентах

18 ноября в Днепре Красногвардейский райсуд осудил 17-летнего подростка, похитившего телефон. Техника стоит менее 3 тысяч гривен, однако суд вынес приговор – 5 лет тюрьмы.

Перед тем, 12 ноября 3 подростка ограбили 30-летнего мужчину – забрали у него рюкзак, где были золотые изделия и медикаменты. Их поймали. Теперь им грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.

В октябре двоих украинцев обвинили в краже велосипедов и запчастей к ним. Одному 19 лет, а другому 20. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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