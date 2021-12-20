Сума крадіжки становить менш ніж 100 гривень. Злочин чоловік здійснив посеред ночі у місті Нетішин, що на Хмельниччині.

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Чоловіка засудили через дві пачки чипсів та банку соку

Досудове слідство встановило, що чоловік орієнтовно о 3:50 30 травня 2021 року прийшов у місцевий цілодобовий магазин, взяв:

сік об'ємом 0,95 літра;

дві пачки чипсів.

Далі чоловік із вказаними продуктами підійшов до каси магазину, щоб пересвідчитися у відсутності працівників та інших осіб. З метою крадіжки продуктів почав рухатися в напрямку виходу, однак в цей час його помітив охоронець магазину, який вимагав чоловіка зупинитись та розрахуватися.

Зловмисник почав тікати й охоронець не зумів його наздогнати. Згодом злочинця виявила поліція. Чоловік свою провину визнав. Його визнали винним за статтею про грабіж.

Своїми умисними протиправними діями чоловік заподіяв потерпілому "АТБ-маркет", матеріальну шкоду на загальну суму 97 гривень 20 копійок,

– мовиться у вироку суду.

Тож за крадіжку чоловіку призначили як покарання 120 годин громадських робіт.

Коротко про останні подібні інциденти

18 листопада у Дніпрі Красногвардійський райсуд засудив 17-річного підлітка, який викрав телефон. Техніка коштує менш як 3 тисячі гривень, проте суд ухвалив вирок – 5 років в'язниці.

Перед тим, 12 листопада, 3 підлітки пограбували 30-річного чоловіка – забрали в нього рюкзак, де були золоті вироби та медикаменти. Їх впіймали. Тепер їм загрожує від 4 до 6 років ув'язнення.

У жовтні двох українців звинуватили у крадіжках велосипедів та запчастин до них. Одному 19 років, а іншому 20. Їм загрожує до 10 років тюрми.

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