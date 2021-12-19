Активісти "Альянсу захисників тварин" такі обурливі дії не пропустили повз увагу. За фактом знущання з тварин вони написали заяву до поліції.
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Справу розглядали у суді
Справа дійшла до суду: адміністративне правопорушення розглядав Центрально-міський суд. Перед служителями Феміди дівчина не з'явилась.
Дівчині присудили штраф
7 грудня Служителі Феміди визнали її винною за те, що заливала кішці алкоголь у пащу. За таку поведінку зловмисниці доведеться розплачуватись, заплативши штраф. Мовиться про 3400 гривень адміністративного стягнення, а також 450 гривень судового збору на користь держави.
Та сама кицька Моня, над якою позначалась місцева мешканка / Фото "Первого городского"
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Коротко про резонансні випадки з тваринами:
- У Дачненській сільській громаді, що на Одещині, розслідують випадок масового вбивства собак.
- У Харкові волонтери допомогли кошеняті, яке цілий день провело на рейках метро.
- На Львівщині чоловік врятував собаку, що провалився під лід.