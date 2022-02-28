В Хмельницкой области объявили воздушную тревогу

В Хмельницкой области ночью взвыли сирены. Людей призывали срочно перейти в укрытия.

Об этом сообщили в Хмельницком городском совете. Заметим, что сирены выли в городе не так давно – 27 февраля в 20:02.

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Очевидцы сообщили, что слышали сирены и в Каменец-Подольском. К сожалению, после вторжения России в Украину сирены стали звучать очень часто и практически в большинстве регионах.

Что делать в случае объявления воздушной тревоги

Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию. По возможности предупредить соседей, которые живут рядом. Быстро одеться и одеть детей. Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, перекрыть квартирный газовый вентиль, потушить печи, выключить свет. Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.

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