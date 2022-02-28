Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Зауважимо, що сирени вили у місці не так давно – 27 лютого о 20:02.

Важливо Над Вінниччиною збили дві російські ракети

Зауважимо, що очевидці повідомили, що чули сирени і в Кам'янець-Подільському. На превеликий жаль, після вторгнення Росії в Україну сирени стали звучати дуже часто і практично у більшості регіонах.

Що робити у випадку оголошення повітряної тривоги

Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила. За можливості попередити сусідів, що мешкають поруч. Швидко одягнутися та одягти дітей. Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печі, вимкнути світло. Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.