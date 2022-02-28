Такою інформацією поділився Сергій Борзов, голова Вінницької ОДА. Він також є начальником Вінницької військової адміністрації.

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Обидві ракети збили, постраждалих немає

Борзов розповів, що крилаті ракети летіли у сторону Гущинець. На щастя, не долетіли. Уламки однієї із них впали у ліс, а другої – в Гущинцях на житлову будівлю. Раніше очільник Іванівської територіальної громади Михайло Кулик повідомив, що вони пошкодили дахи 3 будинків та вибили вікна.

Містян просять не виходити вночі на вулицю

Сергій Борзов закликаю усіх місцевих мешканців не з'являтись на вулицях міста після початку комендантської години! Сьогодні вночі (проти 28 лютого – 24 канал) проводитиметься спецоперація", – пояснив чиновник.

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