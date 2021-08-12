5 августа в городе Каменец-Подольский и районе был сильный ливень с ураганом. Непогода повалила деревья, сорвала крыши и обесточила линии электропередач.
Вследствие шквального ветра сломались деревья на более чем сто гектарах в Дунаевецком и Маковском лесничествах. Через несколько дней работники предприятия осмотрели поврежденные насаждения, чтобы определить убытки от непогоды.
Поваленные деревья на Хмельнитчине / Фото Хмельницкого лесхоза
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