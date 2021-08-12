Буревій зачепив лісові угіддя Кам'янець-Подільського лісового господарства. Лісівники підраховують збитки і починають ліквідацію наслідків.
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Поламало дерева на 100 гектарах лісу
5 серпня у місті Кам'янці-Подільському та районі була сильна злива з буревієм. Негода повалила дерева, зірвала дахи та знеструмила лінії електропередач.
Внаслідок шквального вітру зламалися дерева на більш як сто гектарах в Дунаєвецькому та Маківському лісництвах. Через декілька днів працівники підприємства оглянули пошкодженні насадження, аби визначити збитки від негоди.
Повалені дерева на Хмельниччині / Фото Хмельницького лісгоспу
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