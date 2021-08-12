Буревій зачепив лісові угіддя Кам'янець-Подільського лісового господарства. Лісівники підраховують збитки і починають ліквідацію наслідків.

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Поламало дерева на 100 гектарах лісу

5 серпня у місті Кам'янці-Подільському та районі була сильна злива з буревієм. Негода повалила дерева, зірвала дахи та знеструмила лінії електропередач.

Внаслідок шквального вітру зламалися дерева на більш як сто гектарах в Дунаєвецькому та Маківському лісництвах. Через декілька днів працівники підприємства оглянули пошкодженні насадження, аби визначити збитки від негоди.

Повалені дерева на Хмельниччині / Фото Хмельницького лісгоспу

До речі, шквальний вітер 5 серпня не оминув і Кам'янець-Подільську фортецю. Вітер зірвав покриття Ласької вежі. Дерев'яні конструкції накриття віднесли більше ніж на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу. Зверніть увагу! У деяких областях України 12 серпня погіршиться погода – очікують грози та шквали. Через це синоптики оголосили штормове попередження.

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