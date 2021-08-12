Екстрені служби окупантів інформують, що затопило дорогу між селами Краснолісся і Добре, яка веде до окупованої Ялти.
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Окупований Крим знову затопило
Через сильні дощі річка Тавель переповнилася, а вода почала розливатися на дорогу. У результаті рух на трасі ускладнений.
Крім того, внаслідок підтоплень постраждав 1-поверховий багатоквартирний будинок і 2 приватних домоволодіння.
Окупанти розгорнули оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди. Інформації про постраждалих немає.
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Затопило дорогу між Красноліссям та Добрим: дивіться карту
Негода у Криму: попередні ситуації
- Влітку 2021 року окупований Крим накрила негода. Зокрема, упродовж декількох тижнів Ялту двічі затоплювало. Під воду пішли декілька будинків.
- У липні на території півострова оголосили режим надзвичайної ситуації. Тоді з берегів вийшли 3 річки.
- Масові зливи спровокували ще одну проблему – у Криму зафіксували нашестя комарів. Окупанти заявили, що з комахами борються дезінфектори, що викликало стурбування в екологів.