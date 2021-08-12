Екстрені служби окупантів інформують, що затопило дорогу між селами Краснолісся і Добре, яка веде до окупованої Ялти.

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Окупований Крим знову затопило

Через сильні дощі річка Тавель переповнилася, а вода почала розливатися на дорогу. У результаті рух на трасі ускладнений.

Крім того, внаслідок підтоплень постраждав 1-поверховий багатоквартирний будинок і 2 приватних домоволодіння.

Окупанти розгорнули оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди. Інформації про постраждалих немає.

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Затопило дорогу між Красноліссям та Добрим: дивіться карту

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