Экстренные службы оккупантов информируют, что затопило дорогу между селами Краснолесье и Доброе, которая ведет в оккупированную Ялту.

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Оккупированный Крым снова затопило

Из-за сильных дождей река Тавель переполнилась, а вода начала разливаться на дорогу. В результате движение на трассе затруднено.

Кроме того, в результате подтоплений пострадал 1-этажный многоквартирный дом и 2 частных домовладения.

Оккупанты развернули оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Информации о пострадавших нет.

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Затопило дорогу между Краснолесье и Добрым: смотрите карту

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