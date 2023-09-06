Злоумышленник был задержан на Хмельнитчине. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

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СБУ задержала "на горячем" агента ФСБ

Как стало известно, мужчина готовил ракетный удар по одному из стратегически важных объектов Укрзализныци на территории Хмельницкой области. Для этого он пытался установить GPS-трекер возле заранее определенной оккупантами цели.

По сигналам "маячка" злоумышленник планировал скорректировать свои ракеты для поражения инфраструктурного объекта.

В случае успешного выполнения вражеской задачи российский агент надеялся получить денежное вознаграждение от своего "куратора" из ФСБ. Деньги должны были поступить фигуранту на его банковскую карту,

– рассказали правоохранители.

В итоге сотрудники СБУ задержали злоумышленника прямо при попытке установить электронное устройство. Задержанным оказался житель Славуты, которого весной этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "крымского" управления ФСБ.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены ноутбук, банковские карты, мобильные телефоны и SIM-карты с поличным.

Что грозит злоумышленнику

Мужчине сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Правоохранители задержали предателя / фото СБУ

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