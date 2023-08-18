На Львовщине разоблачили банду "оборотней". Они мобилизовались в ряды Вооруженных Сил Украины, но покинули подразделение и занимались рэкетом.

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Требовали 4 тысячи долларов

Служба безопасности Украины обезвредила на Львовщине банду рэкетиров, организованную двумя бывшими уголовниками. Они скрыли свое "прошлое" и призывались на военную службу.

После зачисления в состав одной из воинских частей региона они самовольно покинули подразделение и требовали деньги с граждан.

Фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за решение проблемы.

Сотрудники СБУ задокументировали вымогательство рекетирами 4 тысячи долларов США с демобилизованного бойца ВСУ.

Мужчины угрожали ему насилием и физической расправой в случае отказа.

Правоохранители поймали злоумышленников "на горячем". Задержанным сообщили о подозрении в вымогательстве средств в условиях военного положения.

Сейчас идет досудебное расследование. Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы.

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