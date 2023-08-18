На Львівщині викрили банду "перевертнів". Вони мобілізувалися до лав Збройних Сил України, але залишили підрозділ і займалися рекетом.
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Вимагали 4 тисячі доларів
Служба безпеки України знешкодила на Львівщині банду рекетирів, яку організували двоє колишніх кримінальників. Вони приховали своє "минуле" і призвались на військову службу.
Після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, вони самовільно залишили підрозділ і вимагали гроші з громадян.
Фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам "рахунок" за розв'язання проблеми.
Співробітники СБУ задокументували вимагання рекетирами 4 тисяч доларів США з демобілізованого бійця ЗСУ.
Чоловіки погрожували йому насиллям та фізичною розправою у разі відмови.
Правоохоронці зловили зловмисників "на гарячому". Затриманим повідомили про підозру у вимаганні коштів в умовах воєнного стану.
Зараз триває досудове розслідування. Обвинуваченим загрожує до 12 років в'язниці.
Вимагання грошей: останні новини
- Військовий на Житомирщині став жертвою банди рекетирів. Вони хотіли отримати від нього значну суму грошей та погрожували вбити його вагітну дружину. Банда вимагала 190 тисяч гривень з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій.
- Рішенням суду Миколаєва було відправлено під варту посадовця однієї з військових частин Одеської області. Його підозрюють у відбиранні у солдатів грошей. Загрожує чоловіку до 12 років позбавлення волі. Посадовець перебуватиме під вартою без права внесення застави. Працював він командиром підрозділу матеріального забезпечення військової частини в Одеській області.
- У Львові викрили на хабарництві посадовців одного з університетів. Вони обіцяли успішне складання сесії за гроші. Затримано декана одного факультету та заступника декана іншого факультету. Їм вже повідомили про підозру. Посадовців затримали після отримання ними хабарів. Один з них отримав майже 17 500 гривень, а інший – 4 500 гривень.