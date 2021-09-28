В Хмельницком горела многоэтажка: пожарные спасли 6 человек

В Хмельницком произошел пожар в многоквартирном жилом доме. На одном из этажей загорелся мусоропровод – спасатели провели эвакуацию.

Инцидент произошел 28 сентября около 8:10 утра на улице Пилотской. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Пожар возник в мусоропроводе 9-этажного многоквартирного жилого дома,

– говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали жильцов

Пожарным из-за сильного задымления пришлось применять аппараты защиты органов дыхания и зрения. С девятого этажа удалось спасать шесть человек, среди которых буди дети.

Пожар в доме локализован и ликвидирован в тех размерах, которых он приобрел к моменту прибытия спасателей,

– добавили в ГСЧС.

К тушению пожара в Хмельницком привлекались 12 пожарных и три единицы пожарно-спасательной техники.

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