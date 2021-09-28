В Хмельницком горела многоэтажка: пожарные спасли 6 человек
Источник:ГСЧС
В Хмельницком произошел пожар в многоквартирном жилом доме. На одном из этажей загорелся мусоропровод – спасатели провели эвакуацию.
Инцидент произошел 28 сентября около 8:10 утра на улице Пилотской. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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Пожар возник в мусоропроводе 9-этажного многоквартирного жилого дома,
– говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали жильцов
Пожарным из-за сильного задымления пришлось применять аппараты защиты органов дыхания и зрения. С девятого этажа удалось спасать шесть человек, среди которых буди дети.
Пожар в доме локализован и ликвидирован в тех размерах, которых он приобрел к моменту прибытия спасателей,
– добавили в ГСЧС.
В Хмельницком горела многоэтажка: смотрите видео