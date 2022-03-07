В Хмельницком тревога: жителям немедленно пройти в укрытие

Около 7:37 утра 7 марта в Хмельницкой области начали раздаваться сирены, а в 7:41 в Черкасской области. Местным жителям советуют немедленно перейти в безопасное укрытие.

Вечером 6 марта в Хмельницком несколько раз звучали тревожные сирены. Хотя все прошло, это не значит, что их можно игнорировать.

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Напомним, что ночью 5 марта оккупанты нанесли около 10 авиаударов по военному аэродрому в городке Староконстантинов, что в Хмельницкой области. В результате обстрела трое военнослужащих были травмированы.

Что касается Черкасщины – известно, что российские оккупанты намерены захватить дамбу Каневской ГЭС.

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