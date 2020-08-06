Пенсионерку прижало десятками килограммов мусора в дверях квартиры. Для ее спасения вызвали экстренные службы, сейчас она находится в больнице.

Хлама лежало столько, что открыть дверь было невозможно. Женщина даже не могла пошевелиться, сообщают в управлении ГСЧС Хмельницкой области.

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Инцидент произошел вечером 4 августа в многоэтажке на улице Львовское шоссе. Заложницу случайно заметили соседи и вызвали спасателей.

Работники МЧС с помощью лестницы попали в квартиру через окно на 3 этаже,

– рассказал спикер управления ГСЧС Виталий Гричанюк.

После освобождения женщины из "плена" ее передали медикам. Когда пенсионерка выздоровеет, соседи в очередной раз будут просить ее вычистить квартиру.

На видео видно, что на балконе и в доме женщины действительно разбросаны горы мусора, через которые пробираются спасатели. Из дверей торчат только ноги пенсионерки. Врачи караулят у выхода из квартиры.

Пенсионерка застряла в дверях квартиры из-за гор мусора: