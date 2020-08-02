К Дню Независимости Украина планирует начать всех бомбить. Леонид Кравчук возвращается в большую политику, а "кравчучки" – в теплые воспоминания украинцев. Генпрокуратура пытается популяризировать усы, такая уж новая мода. В "Динамо" после назначения Мирчи Лучексу развернулась остросюжетная драма. Еще интереснее ситуация в Беларуси – как во внутренней политике, так и в отношениях с Россией

На этой неделе украинцам точно было с чего посмеяться в социальных сетях. Самые смешные мемы недели – читайте в материале 24 канала.

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Будем всех бомбит

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что к Дню Независимости Украина должна сделать новый самолет. Тогда мы сможем "всех бомбить".

Ко Дню Независимости мы должны сделать новый самолет, показать всем, какие мы сильные. Самолеты летят, будем всех бомбить,

– заявил Владимир Зеленский.

Фразу, конечно же вырвали из контекста. Впрочем до сих пор непонятно, почему Зеленский решил устроить такую пародию и самому придумать тему для шуток.

Зеленский обещает "всех бомбить": смотрите видео

Украина еще не начала воплощать злой замысел, как чертежи нового самолета попали в свободный доступ. К сожалению, теперь о его конструкции узнают наши враги.

Впрочем, поговаривают, что на всякий случай у украинской власти есть несколько вариантов относительно того, каким должен быть "супер-дупер-крутой бомбардировщик".

Говорят, строительство бомбардировщика Владимир Зеленский поручил Петру Порошенко. Есть у президента любовь к своим предшественникам, но об этом позже.

По поручению Зеленского Порошенко срочно вылетел в Турцию, где уже строят завод, на котором будут строить самолеты.

Конечно, эта история не была бы столь прекрасной, если бы не существовало людей, которые в нее поверили. Здесь традиционно отличились россияне, ведь интеллекта им не занимать.

Ловите и полную версию слов президента. Помните: мы – то, что мы употребляем. В частности это касается и информации. Не верьте фейкам, особенно тем, которые распространяют пропагандисты Кремля.

Зеленский про "будем всех бомбит": полное видео

Пора доставать "кравчучку"

Если вы застали период становления Независимости Украины, то точно должны помнить о "кравчучке". Собственно это удивительное устройство, а еще тотальная бедность – это все, чем запомнился период президентства Леонида Кравчука.

Впрочем стоит отдать и должное первому президенту, который внес весомый вклад в становление Независимости нашего государства. Теперь, через 26 лет (для понимания, автор этих строк пока значительно меньшего возраста), о Леониде Кравчуке снова вспомнили.

И сделал это не абы кто, а действующий президент Владимир Зеленский. Кравчук стал очередным "новым" лицом действующей власти. Первого президента назначили главой украинской делегации в ТКГ в Минске.

Стали публичными и эксклюзивные кадры по подбору "новых лиц" в ТКГ. Оказывается, могло быть и значительно хуже.

Появление Кравчука в ТКГ заставило шутников разделиться на два лагеря. Первые, конечно, начали шутить о возрасте первого президента.

Впрочем не одним лишь возрастом. Леониду Кравчуку вспомнили и его политическое прошлое – все то, что было после его президентского срока.

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Венедиктова завела усы

Поговаривают, генпрокурор Ирина Венедиктова планировала отрастить себе пышные усы. Впоследствии она решила не менять так кардинально имидж просто и сразу.

Поэтому она взяла на работу "Ходячие усы", чтобы каждый день видеть, как это. Эту роль исполняет Святослав Пискун – еще одно "новое лицо", который трижды был генпрокурором еще во времена Кучмы и Ющенко.

Что там в Беларуси?

Еще одна топ-новость недели. Владимир Путин забросил к своему близкому другу Александру Лукашенко целый батальон боевиков. Жаль белорусов, ведь у нас тоже однажды "вежливые люди" наведались в Крым.

В Беларуси, похоже, "дружественный батальон" успели накрыть вовремя. Хотя за неделю до выборов там такие перипетии, что черт (тот, который десант и закидывал) ногу сломает.

Впрочем десант десантом, а у белорусов собственных проблем хватает. До выборов осталась неделя. Похоже на то, что эти выборы станут едва ли не крупнейшим фактом массовой фальсификации в истории (Януковичу и Кивалову-"Пидрахую" – привет!), или является бегством Александра Лукашенко.

После многолетних преследований любой оппозиции, что часто доходило даже до убийств, очень похоже на то, что Александр Григорьевич может оказаться за решеткой.

Румынская "Санта-Барбара" в " Динамо"

Фанаты киевского "Динамо" много лет просили на пост тренера иностранного специалиста, а не бывшего игрока с "динамовским сердцем". Они его и получили – Мирчу Луческу с "шахтерским сердцем".

На этом все приключения в киевском клубе только начались. Сначала, "Мистер" заявил, что не может работать в такой атмосфере, а потому вынужден идти. Фаны выдохнули с облегчением, а Луческу снова передумал. Словом, это надо видеть.

Тут сразу и выяснились еще более удивительные подробности поездки Петра Порошенко в Турцию. Ну не готов он больше ничего возглавлять.

Напоследок ловите традиционный мем с котиками зверюшками. В этот раз на летнюю тематику. Берегите себя, помните, что юмор продлевает жизнь. Шутите в социальных сетях, а мы об этом обязательно напишем.