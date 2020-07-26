Эта неделя не выдалась насыщенной смешными событиями, но шутить было над чем. К примеру, спецоперация по задержанию луцкого террориста больше напоминала милую прогулку с правоохранителями. Известный миллиардер Марк Цукерберг во время отдыха на Гавайях немного переборщил с солнцезащитным кремом. А после новости о смене клуба тренера Луческу сеть просто взорвалась мемами.

Шутки и самые смешные мемы на эти и другие темы для вас собрал 24 канал.

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Спецоперация по задержанию луцкого террориста

Новость о захвате заложников террористом в Луцке поразила украинцев. Все мы переживали за людей, находившихся в автобусе более 12 часов. Однако, когда заложников отпустили, то спецоперация по задержанию луцкого террориста выглядела просто смешно!

Если вы пропустили этот момент, то мы вам напомним, как это было. После долгих 12 часов луцкий террорист отпустил всех заложников и решил сдаться. Но его не задержали спецназовцы, а БТР вообще опоздал на несколько минут. Поэтому, террорист, который держал в страхе весь Луцк, ходил вперед-назад, ожидая задержания.

Как задерживали луцкого террориста: смотрите смешное видео

Цукерберг переборщил с кремом

Известный миллиардер, подаривший миру фейсбук, Марк Цукерберг сейчас отдыхает на Гавайях. Он катается на серфе, купается в океане и наслаждается солнечными лучами. Кстати о солнечных лучах. Мы знаем, что Цукерберг имеет очень светлую кожу, которая легко может сгореть на солнце. Поэтому миллиардер решил защитить ее от палящего гавайского солнца, но немного переборщил с кремом.

В твиттере не удерживались от шуток о новом фото Марка Цукерберга. Фотография заполонила сеть, а остроумные юзеры сравнили ее с кинокадрами. Так, на мемах можно увидеть фрагменты из лент "Бэтмен", "Миссис Даутфайр", "Звездные войны", "Человек-невидимка", "Джокер", "Симпсоны" и др.

Mark Zuckerberg & Michael Myers have the same energy including both being evil #markzuckerberg pic.twitter.com/kZCyTGoyWz — Steven Turner (@steventphoto) July 20, 2020

So I heard #MarkZuckerberg has started baby sitting. pic.twitter.com/bXcuwgMcoO — Pippa Bailey (Pilgrim) (@Thepippabailey) July 19, 2020

Луческу переобулся

Легендарный Мирча Луческу, который более 10 лет был тренером "Шахтера", заявил о смене клуба. Теперь он будет тренировать футболистов киевского "Динамо". И все должно было быть хорошо, если бы не разъяренные ультрасы "Динамо", у которых тяжелые отношения с донецким "Шахтером".