Самые смешные мемы недели: Добкин "скучное лицо", Тищенко хочет "попу как у Ким", Луцкая область
Эта неделя не была насыщенной на смешные события, но шутить было из-за чего. Украинцы смеялись над пафосным роликом Михаила Добкина, который идет в мэры Киева. Из прошлогодних архивов "откопали" видео с депутатом Тищенко, который танцует под песни Насти Каменских. Также всем по душе пришлась история с путаницей относительно Волынской области, которую в Офисе Президента почему-то назвали Луцкой.
Брутальный Добкин
К теме Вєсті.UA: Брутальный Добкин замахнулся на кресло Кличко. Обиженные ОПЗЖопцы
Экс-нардеп и бывший мэр Харькова Михаил Добкин похвастался промороликом, в котором он под песню "Как тебя не любить, Киев мой!" разъезжает по улицам столицы на мотоцикле, в кожаной куртке.
Вероятно именно так он дал понять, что будет участвовать в выборах мэра Киева.
Пользователи соцсетей не смогли не посмеяться с предвыборного видео от Михаила Добкина, упомянув ему "скучноє ліцо".
Киевлянам приготовиться
Пока неизвестно собрался ли Добкин брать в свою команду младшего брата
Добкин тогда и сейчас
Известный блогер Роман Шрайк смонтировал ролик, напомнив о видео из прошлого, которое принесло Добкину невероятную популярность и сделало его человеком-мемом.
Добкин идет в мэры Киева: смотрите видео
Также пользователи заметили, что Добкин использовал идею Виталия Кличко об использовании песни, который поздравил ею с Днем города, пытаясь научить Арнольда Шварценеггера словам "Как тебя не любить, Киев мой".
Как Кличко учил Добкина легендарной песни: видео
Тем временем "Процышин официальный" напомнил нам другой знаменитый хит, который так напомнил нам о детстве. А теперь отыскал свое второе дыхание.
Crazy Frog и Добкин – найдите 10 отличий: видео
И к теме.
Похоже в сети не устают искать аналогии с новым образом Добкина
"Попа, как у ... Тищенко"
Интересно Лимоны Тищенко для пострадавших на Позняках: нардеп ответил на иронию соцсетей
Уже бывший претендент на кресло мэра Киева нардеп Николай Тищенко проиграл внутрипартийные праймериз "Слуги народа".
В то же время он точно не ожидал, что кто-то вытянет "с того света", а точнее из 2019 года, пикантное видео с его участием.
Ролик опубликовали еще 23 мая 2019 года, но похоже тогда на него особого внимания не обратили. Это один из эпизодов ютуб-шоу "Караоке на колесах".
Тищенко танцует тверк: смотрите видео
Также Тищенко спел Bomfunk МС's Freestayler, Тима Белорусских "Мокрые кроссы" и другие песни.
Смотрите полное видео выпуска с Тищенко:
Пользователи шутят, что уже крылатое выражение "корабельная сосна" приобретает новый смысл, а также не имеет пола.
Не обошлось и без Ляшко.
Ожидание – реальность / мем Александра Бабака
Также Николая Тищенко уже называют украинской версией Ким Кардашьян.
В Сети продолжают насмехаться над Тищенко
Тищенко в образе Ким Кардашьян / мем Goni
Досталось и экс-нардепу "Слуги народа", замешному в секс-скандале
Что не так с "Луцкой области"
К теме Луцкая область: у Зеленского снова отличились географическим конфузом-фотодоказательство
В офисе Президента, похоже, снова не дружат с географией. На этот раз кто-то из пресслужбы неправильно указал название региона на видео с президентом.
Вместо Волынской область переименовали в Луцкую. Такой конфуз можно было заметить в видео о недавних рабочих поездках президента Владимира Зеленского. Впоследствии ошибку таки исправили.
Ролик появился на страницах ОП и самого Зеленского на фейсбук-странице, а также на ютуб-каналах.
"Луцкая область" – это что-то новое от пресслужбы ОП / Скриншот с видео
Потом видео исчезло из сети и появилось уже в исправленном виде – с титрами "Волынская область". Но у журналистов "архивы не горят.
В сети конечно же не упустили шанса пошутить над командой ОП, ведь это с ними случается далеко не впервые.
Вспомнили и кадры из классического советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Александр Бабак уже начал шутки про "Ужгородскую область"
Подхватили в волну в паблике мемов Goni
Мем Александра Бабака
Также традиционно подготовил сюжет про самые смешные мемы недели 24 канал. В нем также говорится о шутках, которые были популярны на этой неделе.
Смешные мемы на прошлой неделе: смотрите видео