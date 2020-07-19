Эта неделя не была насыщенной на смешные события, но шутить было из-за чего. Украинцы смеялись над пафосным роликом Михаила Добкина, который идет в мэры Киева. Из прошлогодних архивов "откопали" видео с депутатом Тищенко, который танцует под песни Насти Каменских. Также всем по душе пришлась история с путаницей относительно Волынской области, которую в Офисе Президента почему-то назвали Луцкой.

Брутальный Добкин

К теме Вєсті.UA: Брутальный Добкин замахнулся на кресло Кличко. Обиженные ОПЗЖопцы

Экс-нардеп и бывший мэр Харькова Михаил Добкин похвастался промороликом, в котором он под песню "Как тебя не любить, Киев мой!" разъезжает по улицам столицы на мотоцикле, в кожаной куртке.

Вероятно именно так он дал понять, что будет участвовать в выборах мэра Киева.

Пользователи соцсетей не смогли не посмеяться с предвыборного видео от Михаила Добкина, упомянув ему "скучноє ліцо".



Киевлянам приготовиться

Пока неизвестно собрался ли Добкин брать в свою команду младшего брата​

Добкин тогда и сейчас

Известный блогер Роман Шрайк смонтировал ролик, напомнив о видео из прошлого, которое принесло Добкину невероятную популярность и сделало его человеком-мемом.

Добкин идет в мэры Киева: смотрите видео

Также пользователи заметили, что Добкин использовал идею Виталия Кличко об использовании песни, который поздравил ею с Днем города, пытаясь научить Арнольда Шварценеггера словам "Как тебя не любить, Киев мой".

Как Кличко учил Добкина легендарной песни: видео

Тем временем "Процышин официальный" напомнил нам другой знаменитый хит, который так напомнил нам о детстве. А теперь отыскал свое второе дыхание.

Crazy Frog и Добкин – найдите 10 отличий: видео

И к теме.

Похоже в сети не устают искать аналогии с новым образом Добкина

"Попа, как у ... Тищенко"

Интересно Лимоны Тищенко для пострадавших на Позняках: нардеп ответил на иронию соцсетей

Уже бывший претендент на кресло мэра Киева нардеп Николай Тищенко проиграл внутрипартийные праймериз "Слуги народа".

В то же время он точно не ожидал, что кто-то вытянет "с того света", а точнее из 2019 года, пикантное видео с его участием.

Ролик опубликовали еще 23 мая 2019 года, но похоже тогда на него особого внимания не обратили. Это один из эпизодов ютуб-шоу "Караоке на колесах".

Тищенко танцует тверк: смотрите видео

Также Тищенко спел Bomfunk МС's Freestayler, Тима Белорусских "Мокрые кроссы" и другие песни.

Смотрите полное видео выпуска с Тищенко:

Пользователи шутят, что уже крылатое выражение "корабельная сосна" приобретает новый смысл, а также не имеет пола.



Не обошлось и без Ляшко.

Ожидание – реальность / мем Александра Бабака

Также Николая Тищенко уже называют украинской версией Ким Кардашьян.



В Сети продолжают насмехаться над Тищенко

Тищенко в образе Ким Кардашьян / мем Goni

Досталось и экс-нардепу "Слуги народа", замешному в секс-скандале

Что не так с "Луцкой области"

К теме Луцкая область: у Зеленского снова отличились географическим конфузом-фотодоказательство

В офисе Президента, похоже, снова не дружат с географией. На этот раз кто-то из пресслужбы неправильно указал название региона на видео с президентом.

Вместо Волынской область переименовали в Луцкую. Такой конфуз можно было заметить в видео о недавних рабочих поездках президента Владимира Зеленского. Впоследствии ошибку таки исправили.

Ролик появился на страницах ОП и самого Зеленского на фейсбук-странице, а также на ютуб-каналах.



"Луцкая область" – это что-то новое от пресслужбы ОП / Скриншот с видео

Потом видео исчезло из сети и появилось уже в исправленном виде – с титрами "Волынская область". Но у журналистов "архивы не горят.

В сети конечно же не упустили шанса пошутить над командой ОП, ведь это с ними случается далеко не впервые.



Вспомнили и кадры из классического советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Александр Бабак уже начал шутки про "Ужгородскую область"

Подхватили в волну в паблике мемов Goni

Мем Александра Бабака

Также традиционно подготовил сюжет про самые смешные мемы недели 24 канал. В нем также говорится о шутках, которые были популярны на этой неделе.

Смешные мемы на прошлой неделе: смотрите видео