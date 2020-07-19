Цей тиждень не видався насиченим на смішні події, але жартувати було з чого. Українці насміхались із пафосного ролика Михайла Добкіна, який йде в мери Києва. З минулорічних архівів "відкопали" маловідоме відео з депутатом Тищенком, який танцює під пісні Насті Каменських. Також всім до душі припала історія з плутаниною щодо Волинської області, яку в Офісі Президента чомусь назвали Луцькою.

Брутальний Добкін

До теми Вєсті.UA: Брутальний Добкін зазіхнув на крісло Кличка. Ображені ОПЗЖопці

Екснардеп та колишній мер Харкова Михайло Добкін похвалився промороликом, на якому він під пісню "Як тебе не любити, Києве мій!" роз'їжджає вулицями столиці на мотоциклі, у шкіряній куртці.

Ймовірно саме так він дав зрозуміти, що братиме участь у виборах мера Києва.

Користувачі соцмереж не змогли не поглузувати з передвиборчого відео від Михайла Добкіна, згадавши йому про "скучноє ліцо".



Киянам приготуватись



Наразі невідомо чи зібрався Добкін брати в свою команду молодшого брата



Добкін тоді і зараз

Відомий блогер Роман Шрайк змонтував ролик, нагадавши про відео з минулого, яке принесло Добкіну неймовірну популярність і зробило його людиною-мемом.

Добкін йде в мери Києва: дивіться відео

Також користувачі помітили, що Добкін використав ідею Віталія Кличка про використання пісні, який привітав нею з Днем міста, намагаючись навчити Арнольда Шварценеггера словам "Як тебе не любити, Києве мій".

Як Кличко вчив Добкіна легендарної пісні: відео

Тим часом "Процишин офіційний" пригадав нам інший знаменитий хіт, який так нагадав нам про дитинство. А тепер відшукав своє друге дихання.

Crazy Frog і Добкін – знайдіть 10 відмінностей: відео

І до теми.



Схоже в мережі не втомлюються шукати аналогії з новим образом Добкіна

"Попа, як у… Тищенка"

Цікаво Лимони Тищенка для постраждалих на Позняках: нардеп відповів на іронію соцмереж

Вже колишній прентендент на крісло мера Києва нардеп Микола Тищенко програв внутрішньопартійні праймеріз "Слуги народу".

Водночас він точно не очікував, що хтось витягне "з того світу", а точніше з 2019 року, пікантне відео за його участі.

Ролик опублікували ще 23 травня 2019 року, але схоже тоді на нього особливої уваги не звернули. Це один з епізодів ютуб-шоу "Караоке на колесах".

Тищенко танцює тверк: дивіться відео

Також Тищенко заспівав Bomfunk MC’s Freestayler, Тіма Білоруських "Мокрі кроси" та інші пісні.

Дивіться повне відео випуску з Тищенком:

Користувачі жартують, що вже крилатий вислів "корабельна сосна" набуває нового змісту, а також не має статі.



Не обійшлося без Ляшка



Очікування – реальність / мем Олександра Бабака

Також Миколу Тищенко вже називають українською версією Кім Кардаш'ян.



В мережі продовжують глузувати з Тищенка



Тищенко в образі Кім Кардаш'ян / мем Goni



Дісталося й екснардепу "Слуги народу", замішному в секс-скандалі

Що не так із "Луцькою областю"

До теми Луцька область: у Зеленського знову відзначилися географічним конфузом – фотодоказ

В Офісі Президента, схоже, знову не товаришують з географією. Цього разу хтось із пресслужби неправильно вказав назву регіону на відео з президентом.

Замість Волинської область перейменували в Луцьку. Такий конфуз можна було помітити у відео про нещодавні робочі поїздки президента Володимира Зеленського. Згодом помилку таки виправили.

Ролик з’явився на сторінках ОП та самого Зеленського на фейсбук-сторінці, а також на ютуб-каналах.



"Луцька область" – це щось нове від пресслужби ОП / Скриншот з відео

Згодом відео зникло з мереж і з'явилося вже у виправленому вигляді – із титрами "Волинська область". Але ж у журналістів "архіви" не горять.

В мережі звісно ж не оминули шансу пожартувати з команди ОП, адже це з ними трапляється далеко не вперше.



Згадали й кадри з класичного радянського фільму "Іван Васильович змінює професію"



Олександр Бабак вже започаткував жарти про "Ужгородську область"



Підхопили в хвилю в пабліку мемів Goni



Мем Олександра Бабака

Також традиційно підготував сюжет про найкумедніші меми тижня 24 канал. У ньому також мовиться про жарти, які були популярними цього тижня.

Кумедні меми минулого тижня: дивіться відео