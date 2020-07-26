Цей тиждень не видався насиченим на смішні події, але жартувати було з чого. До прикладу, спецоперація із затримання луцького терориста більше нагадувала милу прогулянку з правоохоронцями. Відомий мільярдер Марк Цукерберг під час відпочинку на Гаваях трохи переборщив із сонцезахисним кремом. А після новини про зміну клубу тренера Луческу мережа просто вибухнула мемами.

Жарти й найсмішніші меми на ці й інші теми для вас зібрав 24 канал.

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Спецоперація із затримання луцького терориста

Новина про захоплення заручників терористом у Луцьку вразила українців. Усі ми переживали за людей, що перебували в автобусі понад 12 годин. Однак, коли заручників відпустили, то спецоперація із затримання луцького терориста виглядала просто смішно!

Якщо ви пропустили цей момент, то ми вам нагадаємо, як це було. Після довгих 12 годин луцький терорист відпустив усіх заручників і вирішив здатися. Але його не затримали спецпризначенці, а БТР взагалі запізнився на декілька хвилин. Тож, терорист, який тримав у страху весь Луцьк, ходив вперед-назад, чекаючи затримання.

Як затримували луцького терориста: дивіться смішне відео

Цукерберг переборщив з кремом

Відомий мільярдер, що подарував світу фейсбук, Марк Цукерберг зараз відпочиває на Гаваях. Він катається на серфі, купається в океані та насолоджується сонячними променями. До речі про сонячні промені. Ми знаємо, що Цукерберг має дуже світлу шкіру, яка легко може згоріти на сонці. Тому мільярдер вирішив захистити її від палючого гавайського сонця, але трохи переборщив з кремом.

У твіттері не втримувались від жартів про нове фото Марка Цукерберга. Світлина заполонила мережу, а дотепні юзери порівняли її з кінокадрами. Так, на мемах можна побачити фрагменти зі стрічок "Бетмен", "Місіс Даутфайр", "Зоряні війни", "Людина-невидимка", "Джокер", "Сімпсони" тощо.

Mark Zuckerberg & Michael Myers have the same energy including both being evil #markzuckerberg pic.twitter.com/kZCyTGoyWz — Steven Turner (@steventphoto) July 20, 2020

So I heard #MarkZuckerberg has started baby sitting. pic.twitter.com/bXcuwgMcoO — Pippa Bailey (Pilgrim) (@Thepippabailey) July 19, 2020

Луческу перевзувся

Легендарний Мірча Луческу, який понад 10 років був тренером "Шахтаря" заявив про зміну клубу. Тепер він тренуватиме футболістів київського "Динамо". І все мало б бути добре, якби не розлючені ультраси "Динамо", які мають важкі стосунки з донецьким "Шахтарем".