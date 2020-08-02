До Дня Незалежності Україна планує почати всіх бомбить. Леонід Кравчук повертається у велику політику, а "кравчучки" – у теплі спогади українців. Генпрокуратура намагається популяризувати вуса, така вже нова мода. У "Динамо" після призначення Мірчі Лучексу розгорнулася гостросюжетна драма. Ще цікавіша ситуація в сусідній Білорусі – як у внутрішній політиці, так і у відносинах з Росією.

Цього тижня українцям точно було з чого посміятися в соціальних мережах. Найсмішніші меми тижня – читайте в матеріалі 24 каналу.

До слова Найсмішніші меми тижня: Луцький терорист-ждун, Цукерберг на відпочинку та Луческу перевзувся

Будемо всіх бомбить

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що до Дня Незалежності Україна має зробити новий літак. Тоді ми зможемо "всіх бомбить".

До Дня Незалежності ми маємо зробити новий літак, показати всім, які ми сильні. Літаки летять, будемо всіх бомбить,

– заявив Володимир Зеленський.

Фразу, звісно ж вирвали з контексту. Втім досі незрозуміло, чому Зеленський вирішив влаштувати таку пародію й самому вигадати тему для жартів.

Зеленський обіцяє "всіх бомбить": дивіться відео

Україна ще не почала втілювати лихий задум, як креслення нового літака потрапили у вільний доступ. На жаль, тепер про його конструкцію дізнаються наші вороги.

Втім, подейкують, що про всяк випадок в української влади є кілька варіантів щодо того, яким має бути "супер-дупер-крутий бомбардувальник".

Кажуть, будівництво бомбардувальника Володимир Зеленський доручив Петрові Порошенку. Є в президента любов до своїх попередників, але про це згодом.

За дорученням Зеленського Порошенко терміново вилетів до Туреччини, де вже будують завод, на якому зводитимуть літаки.

Звісно, ж ця історія не була б настільки прекрасною, якби не існувало людей, які в неї повірили. Тут традиційно відзначилися росіяни, адже інтелекту їм не позичати.

Ловіть і повну версію слів президента. Пам'ятайте: ми – те, що ми вживаємо. Зокрема це стосується й інформації. Не вірте фейкам, особливо тим, які поширюють пропагандисти Кремля.

Зеленський про "будемо всіх бомбить": повне відео

Пора діставати "кравчучку"

Якщо ви застали період становлення Незалежності України, то точно маєте пам'ятати про "кравчучку". Власне цей дивовижний пристрій, а ще тотальна бідність – це й усе, чим запам'ятався період президентства Леоніда Кравчука.

Втім варто віддати й належне першому президенту, який вніс вагомий внесок у становлення Незалежності нашої держави. Тепер, через 26 років (для розуміння, автор цих рядків поки значно меншого віку), про Леоніда Кравчука знову згадали.

Та й зробив це не аби-хто, а чинний президент Володимир Зеленський. Кравчук став черговим "новим" обличчям чинної влади. Першого президента призначили головою української делегації в ТКГ у Мінську.

Стали публічними й ексклюзивні кадри з підбору "нових облич" у ТКГ. Виявляється, могло бути й значно гірше.

Поява Кравчука в ТКГ змусила жартівників розділитися на два табори. Перші, звісно ж, почали жартувати про поважний вік першого президента.

Втім не одним лише віком. Леоніду Кравчуку пригадали і його політичне минуле – все те, що було після його президентського терміну.

Якщо ви пропустили Меми тижня: Порошенко обнімав Путіна, Зеленський переїхав, а Шарій вкрав лайно

Венедіктова завела вуса

Подейкують, генпрокурорка Ірина Венедіктова планувала відростити собі пишні вуса. Згодом вона вирішила не змінювати так кардинально імідж просто й одразу.

Тож вона взяла на роботу "ходячі вуса", щоб щодня бачити, як це. Цю роль виконує Святослав Піскун – ще одне "нове обличчя", який тричі був генпрокурором ще в часи Кучми і Ющенка.

Що там в Білорусі?

Ще одна топ-новина тижня. Володимир Путін закинув до свого близького друга Олександра Лукашенка цілий батальйон бойовиків. Шкода білорусів, адже в нас теж одного разу "ввічливі люди" навідалися в Крим.

У Білорусі, схоже, "дружній батальйон" встигли накрити вчасно. Хоча за тиждень до виборів там такі перипетії, що чорт (той, який десант і закидував) ногу зламає.

Втім десант десантом, а в білорусів власних проблем вистачає. До виборів залишився тиждень. Схоже на те, що ці вибори стануть або чи не найбільшим фактом масової фальсифікації в історії (Януковичу й Ківалову-"Підрахую" – привіт!), або є втечею Олександра Лукашенка.

Після багаторічних переслідувань будь-якої опозиції, що часто доходило навіть до вбивств, дуже схоже на те, що Олександр Григорович може опинитися за ґратами.

Румунська "Санта-Барбара" в "Динамо"

Фанати київського "Динамо" багато років просили на пост тренера іноземного фахівця, а не колишнього гравця з "динамівським серцем". Вони його й отримали – Мірчу Луческу з "шахтарським серцем".

На цьому всі пригоди в київському клубі лише розпочалися. Спершу, "Містер" заявив, що не може працювати в такій атмосфері, а тому змушений іти. Фани видихнули з полегшенням, а Луческу знову передумав. Словом, то треба бачити.

Тут одразу й з'ясувалися ще більш дивні подробиці поїздки Петра Порошенка в Туреччину. Ну не готовий він більше нічого очолювати.

Наостанок ловіть традиційний мем з котиками тваринками. Цього разу на літню тематику. Бережіть себе, пам'ятайте, що гумор продовжує життя. Жартуйте в соціальних мережах, а ми про це обов'язково напишемо.