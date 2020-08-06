У Хмельницькому жінку притисло сміттям у власній квартирі: відео
Пенсіонерку притисло десятками кілограмів сміття у дверях квартири. Для її порятунку викликали екстренні служби, зараз вона перебуває в лікарні.
Непотребу лежало стільки, що відчинити двері було неможливо. Жінка навіть не могла поворухнутись, повідомляють в управлінні ДСНС Хмельницької області.
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Інцидент стався ввечері 4 серпня в багатоповерхівці на вулиці Львівське шосе. Заручницю випадково помітили сусіди і викликали рятувальників.
Надзвичайники за допомогою драбини потрапили до квартири через вікно на 3 поверсі,
– розповів речник управління ДСНС Віталій Гричанюк.
Після звільнення жінки з "полону" її передали медикам. Коли пенсіонерка одужає, сусіди вкотре проситимуть її вичистити квартиру.
На відео видно, що на балконі та в оселі жінки дійсно розкидані гори сміття, через які пробираються рятувальники. Із дверей стирчать тільки ноги пенсіонерки. Лікарі ж чатують біля виходу з квартири.
Пенсіонерка застрягла у дверях квартири через гори сміття: