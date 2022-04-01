На Хмельнитчине ослабили комендантский час

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий ослабил комендантский час в области. Теперь он продлится с 22:00 по 6:00.

Нововведение начало действовать с сегодняшнего дня, 1 апреля. Ранее в Хмельницкой области он действовал с 21:00 до 6:00.

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Во время комендантского часа запрещено находиться в общественных местах без специального пропуска. Соответствующий документ можно получить у местных властей.

В своем обращении господин Гамалий добавил, что в Хмельницкой области продолжают оказывать гуманитарную помощь людям, чрезвычайно нуждающимся в этом. К примеру, утром, 1 апреля, в Херсонскую область отправили 5 автомобилей с вещами первой необходимости.

Сегодня утром мы отправили в Херсонскую область 5 автомобилей с гуманитарной помощью. Хмельнитчина и дальше будет отправлять грузовики с гуманитарной помощью в области, где продолжаются активные боевые действия, – отметил Сергей Гамалий.

Он добавил, что на Хмельнитчине ждут вынужденных переселенцев. Им обязательно помогут, в частности, с учебным процессом.

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