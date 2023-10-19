Принять участие в крещении согласились пятеро осужденных. 18 октября пастор одной из христианских церквей Ростислав Кудин совместно с дьяконами помогли организовать этот процесс.

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Интересно, что водное крещение происходило в предмете, похожем на детский бассейн. Это можно увидеть на фотографиях, которые опубликовали представители Райковецкой исправительной колонии в соцсетях.

Обряд крещения прошли пятеро осужденных / Фото Райковецкая исправительная колония

Как отметили представители колонии, осужденным полезно взаимодействовать с религиозными организациями. Это помогает встать на путь перевоспитания и духовного роста в условиях, когда человек изолирован от общества. Соответственно, результат пребывания в колонии будет значительно более эффективным.

Обратите внимание! Во время полномасштабной войны украинские военные неоднократно брали в плен оккупантов. Издание The Washington Post сделало репортаж из одной из колоний, где содержат российских пленных. Отношение к ним совершенно нормальное.

Крещение, вероятно, происходило в предмете, похожем на небольшой бассейн / Фото Райковецкая исправительная колония

Эта инициатива была организована в рамках Стратегии реформирования пенитенциарной системы до 2026 года. Ее цель – усовершенствование различных методов и инструментов по перевоспитанию и ресоциализации осужденных.

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