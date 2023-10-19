Взяти участь у хрещенні погодилися п'ятеро засуджених. 18 жовтня пастор однієї з християнських церков Ростислав Кудін спільно з дияконами допомогли організувати цей процес.
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Цікаво, що водне хрещення відбувалося у предметі, який схожий на дитячий басейн. Це можна побачити на світлинах, які оприлюднили представники Райківецької виправної колонії у соцмережах.
Обряд хрещення пройшли п'ятеро засуджених / Фото Райківецька виправна колонія
Як наголосили представники колонії, засудженим корисно взаємодіяти із релігійними організаціями. Це допомагає стати на шлях перевиховання та духовного зростання в умовах, коли людина ізольована від суспільства. Відповідно результат перебування в колонії буде значно ефективнішим.
Хрещення, ймовірно, відбувалося у предметі, який схожий на невеликий басейн / Фото Райківецька виправна колонія
Цю ініціативу організували в межах Стратегії реформування пенітенціарної системи до 2026 року. Її мета – вдосконалення різних методів та інструментів щодо перевиховання та ресоціалізації засуджених.
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