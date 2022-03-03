На Хмельнитчине и в Тернополе – воздушная опасность

На Хмельнитчине и в Тернополе предупредили о воздушной опасности. Всем стоит пройти в укрытие.

В Хмельницком и Тернополе сирены раздаются по несколько раз в сутки. Регионы активно готовятся к "приему" врага.

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В Хмельницкой области уже рыли окопы

Ранее на Хмельнитчине заявили, что будут рыть окопы, чтобы противостоять агрессору. Соответствующее решение приняли после того, как враг нанес удар по Староконстантинове.

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