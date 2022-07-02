"Пытается ожить": в центре Харькова на глазах разваливается известный университет искусств

Находящийся в самом центре города Харьковский национальный университет искусств сильно пострадал от первых вражеских обстрелов еще в начале полномасштабной войны.

Прямого попадания в учебное заведение не было, но его задело при других атаках по объектам в центре города – когда россияне били по зданию мэрии, ТЦ или админзданиям. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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В университете сильно повреждена крыша и портятся инструменты

Сейчас одни повреждения здания влекут и другие последствия. Так, из-за сильно поврежденной крыши, выбитых окна, длительного влияния минусовых температур и дождей потрескали трубы и батареи, а также начали страдать музыкальные инструменты.

В частности, речь идет о фортепиано и пианино, которых в этом университете очень много. Именно на них музыканты учатся играть и готовятся к международным конкурсам.

Чтобы уберечь инструменты, руководство университета начало собирать деньги на ремонт крыши. На это нужно 800 тысяч гривен. Это большая сумма, и, чтобы собрать ее, был создан отдельный фонд – "Художественный альянс". К нему можно приобщиться и таким образом помочь университету. Это уже активно делают украинские звезды, актеры, музыканты и известные выпускники вуза, организующие международные концерты и фестивали в поддержку Украины и Харькова во многих странах мира.

Здание срочно нужно ремонтировать / Фото Анны Черненко, 24 канал

Корреспондентка 24 канала побывала в ХНУ, пообщалась с его преподавателями и администрацией и даже послушала музыку, которая звучит в университете искусств, несмотря на все разрушения препятствия.

Для Анны Черненко заиграл преподаватель Олег Копелюк, который готовится представлять Харьков на фестивале в Израиле, где также будут собирать средства для украинцев. Кроме того, он рассказал о первом ужасе, когда представители университета пришли сюда в марте и увидели, что от взрывных волн от инструментов отлили клавиши.

Преподаватель Олег Копелюк играет в полуразрушенном университете искусств / Фото Анны Черненко, 24 канал

Первый проректор вуза Ирина Суфленко подчеркнула, что крышу университета нужно починить в первую очередь, чтобы предотвратить порчу инструментов.

Для университета искусств самое страшное – это инструменты, это очень дорогая вещь. Новый инструмент Steinway стоит 6 миллионов гривен. Это неподъемная сумма, а у нас их 66,

– объяснила она.

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