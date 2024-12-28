Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что итоги года для России и Путина крайне неутешительны. Этим, по его мнению, и продиктованы бессмысленные заявления глава Кремля.

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Победа России не просматривается

Путин на вопрос, верит ли он в то, что "конфликт" (война в Украине, которую развязала Россия – 24 Канал) в 2025 году будет закончен, сказал, что он "верит в Бога", а, мол, "Бог с нами".

Сейчас все осознают и в частности Путин, что война в 2025 году не закончится. А этот его ответ демонстрирует, что он в принципе не понимает, как ее заканчивать, – подчеркнул журналист.

Путин не хочет прекращать войну, а победа не просматривается. Поэтому война, по мнению оппозиционера, будет продолжаться до полного исчерпания ресурсов.

Однако есть одна неприятность для Путина, о существовании которой он, наверняка, подозревает: при всех преимуществах России в ресурсах, она тратит свои, а за Украиной в значительной степени стоит НАТО. Если соотнести ресурсы России и Альянса, то все становится понятно,

– подчеркнул Яковенко.

Путин также сказал, что Россия якобы "всегда отвечает зеркально", добавив, что было применено по ее территории 5 – 7 ракет ATACMS, а российская армия ответила комплексной атакой более 220 ударами высокоточным дальнобойным оружием.

При этом российские ракеты летят в детский сад, больницу, торговый центр и тому подобное. Это и есть попытка реализации того плана, который Путин объявил в начале войны. "Денацификация" – это ликвидация всех людей, которые считают себя украинцами и отказываются считать себя "неправильными русскими",

– отметил он.

В то же время не очень понятно, по мнению оппозиционного журналиста, что означает "демилитаризация", ведь Украина вошла в войну с армией, которая была гораздо хуже вооружена, чем сейчас.

Поэтому "демилитаризация" с Украиной не задалась. А в целом все планы Путина разбились еще в первый год войны. Была ликвидирована профессиональная российская армия, и сейчас работает наемная. Приходится покупать "пушечное мясо" очень дорого. Однако его еще в России есть еще минимум на три года, поэтому война будет продолжаться до его полного исчерпания,

– предположил Игорь Яковенко.

Отметим, что председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова поделилась мнением относительно планов России по окончанию войны. Она считает, что Кремль имеет целью не мирные договоренности, а закрепление Россией временно оккупированных территорий, а также продолжение "террора украинцев атаками". Даже Россия намерена вмешаться в предстоящие выборы в Украине.