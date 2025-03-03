Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Лютника.

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Новые заявления из США относительно Зеленского

По убеждению Лютника, все очень просто.

"Трамп хочет мира, он хочет, чтобы Зеленский сказал: "Я хочу мира", и сразу же после этого написать в твиттере, мол, вы можете вернуться", – считает он.

По его словам, Трамп не мог поверить, что Зеленский "отверг все" во время встречи в Белом доме. Но он не хочет свергнуть власть Зеленского.

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку, чтобы было понятно. Нет, он не хочет вмешиваться в украинскую политику, он хочет быть миротворцем, он хочет быть посредником.

Сейчас Трамп рассматривает разные варианты, что делать, и какие инструменты использовать против обеих стран.

"Как и любой большой посредник, он будет давить на обе стороны, чтобы посадить их за стол переговоров", – уверен Лютник.

Далее он неожиданно начал отбеливать Трампа. Мол, тот специально не называет Путина террористом, ведь "это не поможет в переговорах".

Мы дали Украине 300 миллиардов долларов. Разве трудно понять, на чьей мы стороне,

– завершил министр.

В то же время американские чиновники позволяют себе шантажировать украинскую власть. Мол, извинитесь, а мы поможем в переговорах с Путиным. И заявляют, что в Украине диктатура, а украинцам чужды ценности свободы.