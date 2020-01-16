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      Хочет создать хаос, – Фурса объяснил, зачем Коломойскому отставка Гончарука

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      Зачем Коломойскому отставка Гончарука / Коллаж 24 канала

      В сеть слили неоднозначный разговор главы Кабмина Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. Возможную отставку премьера связывают с олигархом Игорем Коломойским, потому что именно его люди в Верховной Раде раскрутили этот скандал.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучил экономический эксперт Сергей Фурса и пояснил: "Было заметно, что именно его (Коломойского, – 24 канал) люди раздували этот скандал и создавали эту истерику. Они так же пытались совершить переворот во фракции "Слуга народа", но у них не получилось".

      Видео здесь: В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина

      "Плюс мы понимаем, зачем это Коломойскому, потому что он пытается создать хаос в системе управления государства, хаос в стране, чтобы защитить свои активы, чтобы Украина сорвала сотрудничество с МВФ и чтобы получить контроль над "Приватбанком"... Скорее они будут бить не по Гончаруку, а напрямую по Зеленскому, ведь люди начинают подшучивать именно над ним", – рассказал эксперт.

      Он также рассказал об интересе Арсена Авакова. По его словам, он хочет прежде всего удержаться на посту министра внутренних дел.

      Он понимает, что есть датированный срок и он вообще не вписывается в образ новых лиц, не вписывается в образ борьбы с коррупцией. Чтобы доказать, что он нужен президенту придумываются всевозможные вещи, к примеру, путчи и так далее. А сейчас такие придумывают такие скандалы, чтобы была институциональная слабость и не было сил сбросить Авакова. Но я думаю, что 90% – это Коломойский, а 10% – Аваков,
      – отметил Фурса.

      На вопрос, может ли Аваков возглавить правительство Украины, эксперт ответил: "У нас почти 500 человек хотят возглавить правительство в Украине, а может и больше, но прежде всего они хотят, как минимум, удержаться на посту".

      Комментарий Сергея Фурсы относительно скандала с Гончаруком: видео

      Что известно о скандале с отставкой Гончарука: кратко

      15 января в сети появились записи разговоров, на которых якобы слышны голоса премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой. Там они обсуждают состояние украинской экономики и укрепление гривны. В частности, человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а называет себя "профаном в экономике".

      Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский, его называют нардепом из "группы Коломойского". Именно он и нардеп Максим Бужанский последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.

      Сразу же после публикации пленок появилась информация, что Гончарук якобы таки написал заявление об отставке. Но в Кабмине это опровергли. А уже сегодня утром премьер записал видеообращение, где пошутил над этими записям.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Игорь Коломойский Владимир Зеленский Приватбанк Кабинет Министров Украины
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