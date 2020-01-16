Хоче створити хаос, – Фурса пояснив, навіщо Коломойському відставка Гончарука

У мережу злили неоднозначну розмову глави Кабміну Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. Можливу відставку прем'єра пов'язують олігарха Ігорем Коломойським, бо саме його люди у Верховній Раді розкрутили цей скандал.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив економічний експерт Сергій Фурса та пояснив: "Було помітно, що саме його (Коломойського, – 24 канал) люди роздмухували цей скандал і створювали цю істерику. Вони так само намагались зробити переворот у фракції "Слуга народу", але в них не вийшло".

Відео тут: У мережу злили неоднозначну розмову Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну

"Плюс ми розуміємо навіщо це Коломойському, бо він намагається створити хаос в системі управління держави, хаос в країні, щоб захистити власні активи, щоб Україна зірвала співпрацю з МВФ і щоб отримав контрою над "Приватбанком"... Скоріш вони будуть бити не по Гончаруку, а напряму по Зеленському, адже люди починають кепкувати зі саме з нього", – розповів експерт.

Він також розповів про інтереси Арсена Авакова. За його словами, він хоче насамперед втриматись на посаді міністра внутрішніх справ.

Він розуміє, що є датований термін і він взагалі не вписується в образ нових облич, не вписується в образ боротьби з корупцією. Щоб довести, що він потрібен президенту вигадуються всілякі речі, до прикладу, пучі і так далі. А зараз такі вигадують такі скандали, щоб була інституційна слабкість і не було сил скинути Авакова. Але я думаю, що 90% – це Коломойський, а 10% – Аваков,

– зазначив Фурса.

На запитання, чи може Аваков очолити уряд України, експерт відповів: "В нас майже 500 людей хочуть очолити уряд в Україн, а може й більше, але насамперед вони хочуть, як мінімум, втриматись на посаді".

Коментар Сергія Фурси щодо скандалу з Гончаруком: відео

Що відомо про скандал з відставкою Гончарука: коротко

15 січня в мережі з'явилися записи розмов, на яких начебто чути голоси прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та заступниці глави Нацбанку Катерини Рожкової. Там вони обговорюють стан української економіки і зміцнення гривні. Зокрема, людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про "примітивні" уявлення президента в економіці, а себе називає "профаном в економіці".

Одним із перших опублікував відео у фейсбуці Олександр Дубінський, його називають нардепом із "групи Коломойського". Саме ві та нардеп Максим Бужанський останнім часом критикують Кабмін у соцмережах.

Одразу ж після публікації плівок з'явилась інформація, що Гончарук нібито таки написав заяву про відставку. Але в Кабміні це спростували. А вже сьогодні зранку прем'єр записав відеозвернення, де покепкував щодо цих записів.