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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Хоче створити хаос, – Фурса пояснив, навіщо Коломойському відставка Гончарука

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      Навіщо Коломойському відставка Гончарука / Колаж 24 каналу

      У мережу злили неоднозначну розмову глави Кабміну Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. Можливу відставку прем'єра пов'язують олігарха Ігорем Коломойським, бо саме його люди у Верховній Раді розкрутили цей скандал.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив економічний експерт Сергій Фурса та пояснив: "Було помітно, що саме його (Коломойського, – 24 канал) люди роздмухували цей скандал і створювали цю істерику. Вони так само намагались зробити переворот у фракції "Слуга народу", але в них не вийшло".

      Відео тут: У мережу злили неоднозначну розмову Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну

      "Плюс ми розуміємо навіщо це Коломойському, бо він намагається створити хаос в системі управління держави, хаос в країні, щоб захистити власні активи, щоб Україна зірвала співпрацю з МВФ і щоб отримав контрою над "Приватбанком"... Скоріш вони будуть бити не по Гончаруку, а напряму по Зеленському, адже люди починають кепкувати зі саме з нього", – розповів експерт. 

      Він також розповів про інтереси Арсена Авакова. За його словами, він хоче насамперед втриматись на посаді міністра внутрішніх справ. 

      Він розуміє, що є датований термін і він взагалі не вписується в образ нових облич, не вписується в образ боротьби з корупцією. Щоб довести, що він потрібен президенту вигадуються всілякі речі, до прикладу, пучі і так далі. А зараз такі вигадують такі скандали, щоб була інституційна слабкість і не було сил скинути Авакова. Але я думаю, що 90% – це Коломойський, а 10% – Аваков,
      – зазначив Фурса. 

      На запитання, чи може Аваков очолити уряд України, експерт відповів: "В нас майже 500 людей хочуть очолити уряд в Україн, а може й більше, але насамперед вони хочуть, як мінімум, втриматись на посаді".

      Коментар Сергія Фурси щодо скандалу з Гончаруком: відео

      Що відомо про скандал з відставкою Гончарука: коротко

      15 січня в мережі з'явилися записи розмов, на яких начебто чути голоси прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та заступниці глави Нацбанку Катерини Рожкової. Там вони обговорюють стан української економіки і зміцнення гривні. Зокрема, людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про "примітивні" уявлення президента в економіці, а себе називає "профаном в економіці". 

      Одним із перших опублікував відео у фейсбуці Олександр Дубінський, його називають нардепом із "групи Коломойського". Саме ві та нардеп Максим Бужанський останнім часом критикують Кабмін у соцмережах.

      Одразу ж після публікації плівок з'явилась інформація, що Гончарук нібито таки написав заяву про відставку. Але в Кабміні це спростували. А вже сьогодні зранку прем'єр записав відеозвернення, де покепкував щодо цих записів.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Олексій Гончарук Ігор Коломойський Кабінет Міністрів України Приватбанк
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