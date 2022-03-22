Хочется дешевого российского газа, – Верещук раскритиковала позицию Венгрии в отношении России

Венгрия имеет неоднозначную позицию в войне России против украинцев. Это вызывает неприятное удивление.

Об этом 22 марта сказала министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отметила, что даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза делают так, как официальное руководство Венгрии.

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"Все это вызывает неприятное удивление прежде всего у украинских венгров, многих из которых я знаю лично", – написала министр.

Венгрия уже ошиблась

По словам Верещук, Венгрия не поддерживает санкции против России и не пропускает оружие от других стран через свою территорию. Она отметила, что еще немного – и риторика официального Будапешта станет откровенно пророссийской.

Что это? Хочется дешевого российского газа? Или может нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в трудное время? Ради чего? Ради подачек от русских?,

– сказала министр.

Она добавила, что Венгрии не удастся наживаться на проблемах Украины. Верещук отметила – надо стать на сторону цивилизованного мира, поскольку во время Второй мировой страна уже сделала неправильный выбор.

"Так, правильный выбор всегда трудный сначала, но он потому и правильный, что с ним легко потом", – отметила Верещук.

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